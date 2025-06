video suggerito

La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni, bisogna cambiare la fune trainante: quando riapre La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni per sostituire la fune traente. Era già successo alla Funicolare Centrale dopo la tragedia della Funivia del Faito. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La Funicolare di Montesanto chiude per 5 giorni per lavori di manutenzione straordinaria. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, bisogna sostituire la fune trainante. L'impianto a fune che collega la Pignasecca a San Martino resterà chiuso al pubblico da sabato 14 a mercoledì 18 giugno. Riprenderà, quindi, il servizio da giovedì 19 giugno.

Nel 2026 la manutenzione ventennale di Montesanto

La Funicolare di Montesanto avrebbe dovuto chiudere nel 2025 per i lavori di manutenzione ventennale. Ma l'8 aprile scorso, come anticipato da Fanpage.it, è arrivato il nulla osta dell'Ansfisa, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Ferroviaria, alla proroga di un anno. Nei mesi scorsi era già stata riparata la fune traente e sullo stato è stato espresso un rapporto di ammissibilità favorevole. Tutte le prove e controlli effettuati il 27 febbraio, 3, 4, e 5 marzo scorsi hanno avuto esito positivo.

Lo stop alla Funicolare Centrale dopo la tragedia della Funivia del Faito

Il 24 aprile scorso, alla vigilia della Festa della Liberazione, era toccato alla Funicolare Centrale fermarsi per 6 giorni, per consentire la sostituzione del cavo trainante. L'impianto aveva chiuso i battenti all'improvviso, per poi prolungare la chiusura. I controlli sulle funi delle funicolari si sono intensificati dopo la tragedia della Funivia del Faito, gestita da un'altra società, l'Eav, con 4 morti e un ferito grave: il macchinista Carmine Parlato, 59 anni, tre turisti Elaine Margaret Winn, 58 anni, e Graeme Derek Winn, 65, britannici, e Janan Suleiman, 25 anni, arabo israeliana. È sopravvissuto solo il fratello di Janan, Thaeb Suleiman, 23 anni. Sulla vicenda è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.