video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

La Funicolare Centrale riapre domani 30 aprile dopo 6 giorni di stop: prima corsa alle 7 La Funicolare Centrale riapre al pubblico domani, 30 aprile, dopo 6 giorni di fermo per la sostituzione del cavo traente. Simeone: “Risultato importante il nulla osta” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Funicolare Centrale di Napoli riaprirà al pubblico domani, 30 aprile, dopo 6 giorni di fermo per la sostituzione del cavo trainante; la prima corsa sarà alle sette del mattino. L'impianto a fune, che collega il Vomero con via Toledo, aveva effettuato l'ultimo giorno di servizio mercoledì 23 aprile scorso. Giovedì 24 aprile non aveva riaperto al pubblico, a causa del prolungarsi delle operazioni di manutenzione notturna che avevano evidenziato delle anomalie sulla fune di acciaio. La Funicolare è rimasta quindi chiusa in questi giorni – compreso il Ponte del 25 aprile – per consentire la sostituzione del cavo. La nuova bobina è arrivata già sabato scorso ed è stata montata in tempi record. Le ultime ore sono state dedicate dai tecnici dell'Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, ai collaudi. Il rilascio del nulla osta per Nino Simeone, presidente commissione Trasporti, è "un risultato importante".

La prima corsa della Funicolare Centrale domani

Sulla vicenda era intervenuto l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, che in un post su Facebook ha scritto: "Cavo trainante nuovo completamente montato. Prove effettuate. Adesso si passa alla fase di certificazione. Tutto secondo programma (o addirittura in anticipo). Grazie a chi ha lavorato senza mai fermarsi, ANM ed imprese, senza guardare festivi o orari notturni.La sicurezza prima di tutto".

La decisione di chiudere l'impianto è arrivata giovedì scorso. L'Anm in mattinata ha comunicato al pubblico la chiusura delle stazioni per "problemi tecnici". Nella notte precedente erano state eseguite delle prove magneto-induttive programmate, con l'ausilio di ditte esterne con il supporto di personale interno. L'Anm aveva già programmato il cambio della fune in questi giorni e alla fine ha deciso di anticiparlo al weekend. Una volta ricevuto l'ok di Ansfisa ha potuto disporre la riapertura della Funicolare.

Simeone: "Risultato importante"

Nino Simeone, presidente Commissione Infrastrutture e Mobilità, commenta:

La Funicolare Centrale torna in servizio: ANSFISA rilascia il nulla osta. L’Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza, ancora una volta prezioso per il lavoro svolto, mi ha comunicato che ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) ha rilasciato il nulla osta per la messa in esercizio della Funicolare Centrale, a seguito delle verifiche tecniche concluse sull’intervento di sostituzione della fune traente. Il rilascio del nulla osta rappresenta un risultato importante, ottenuto dagli uomini e dalle donne di ANM, coordinati dall’ottimo ing. Martino, in tempi record: dalla verifica alla sostituzione dell’intero cavo traente, hanno ripristinato un servizio di trasporto fondamentale, atteso da cittadini, pendolari e turisti. Domani mattina, alle ore 7:00, la Funicolare Centrale tornerà regolarmente in funzione".

La nuova bobina della funicolare centrale