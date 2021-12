La figlia di Maradona davanti al murales che la ritrae con il papà a Soccavo: la foto è emozionante Dalma Maradona, primogenita di Diego, si trova a Napoli per ultimare le riprese del documentario che la vede protagonista: “La Hija de Dios”.

A cura di Valerio Papadia

Prima di lasciare Napoli, nella quale ha ultimato le riprese de "La Hija de Dios" (la figlia di Dio), documentario prodotto da Discovery che la vede protagonista, Dalma Maradona, primogenita di Diego Armando, ha voluto visitare forse uno dei luoghi più emozionanti per lei. Al Centro Paradiso di Soccavo, l'impianto in cui si allenava il Napoli del Pibe de Oro, Dalma ha voluto posare davanti al murales che la ritrae, da bambina, mentre porge un fiore a papà Diego, che si stava allenando proprio lì. La primogenita del fuoriclasse argentino, scomparso nel novembre del 2020, ha pubblicato lo scatto su Instagram, scrivendo: "Apprezzo l'amore di tutti i napoletani per mio papà e di conseguenza per me! Parto con un cuore esploso d'amore! È inspiegabile cosa succede in quella città con lui! Ricevere tanto amore è stato bellissimo. Apprezzo l'amore di tutti i napoletani per mio papà e di conseguenza per me! Parto con un cuore esploso d'amore! È inspiegabile cosa succede in quella città con lui! Ricevere tanto amore è stato bellissimo".

Chi è Dalma Maradona, la primogenita di Diego

Nata il 2 aprile del 1987 a Buenos Aires, Dalma Nerea Maradona è la primogenita di Diego Armando Maradona e di Claudia Villafane, ex moglie del Pibe de Oro dalla quale ha divorziato nel 2003. Dopo essersi laureata in recitazione all'University Institute of Art di Buenos Aires, Dalma Maradona ha intrapreso la carriera di attrice e cantante: in Argentina è molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro. Nel 2018, dopo 5 anni di fidanzamento, Dalma Maradona ha sposta l'ex rugbista Andres Caldarelli, dal quale nel 2019 ha avuto una figlia, Roma.