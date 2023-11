Il 25 novembre una torciata a Napoli per ricordare Diego Maradona a 3 anni dalla morte Una “torciata” nel piazzale davanti la Curva B dello stadio Maradona per ricordare El Pibe de Oro a 3 anni esatti dalla morte: l’idea degli ultras.

Una "torciata" davanti lo Stadio Maradona per ricordare il Pibe de Oro a tre anni esatti dalla morte: sabato 25 novembre, i gruppi ultras del Napoli hanno chiamato a raccolta i tifosi per ricordare, a partire dalle 21, l'ex campione argentina, scomparso nel 2020. La torciata inizierà di fatto poco dopo la partita di campionato tra Atalanta e Napoli, in programma a Bergamo alle 18 dello stesso pomeriggio. Già lo scorso anno gli ultras omaggiarono in questa maniera Diego Armando Maradona, ancora oggi uno dei pochi simboli calcistici incrollabili di Napoli.

Se dunque al pomeriggio l'attesa sarà tutta per l'esordio di Walter Mazzarri (al ritorno sulla panchina azzurra dieci anni dopo l'ultima volta), alla sera l'attenzione si volgerà nel piazzale davanti alla Curva B, per "un evento che richiamerà migliaia di tifosi del Napoli come ogni anno", spiegano gli ultras in un comunicato stampa, che avrà inizio "subito dopo il match che gli azzurri disputeranno a Bergamo". Gli ultras hanno anche invitato i partecipanti a portare una torcia, con la quale ricordare il Pibe de Oro, "simbolo di passione e amore per il calcio", che saranno accese per "illuminare il cammino dei ricordi". Iniziativa che "vuole essere un tributo vibrante e passionale a colui che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio e nel cuore di Napoli". La vera incognita sarà invece legata al meteo: sabato pomeriggio, infatti, sono attese forti perturbazioni su Napoli, e il rischio sarà proprio la pioggia che potrebbe limitare la partecipazione dei tifosi e creare qualche problema alla "torciata" in quanto tale.