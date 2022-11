Napoli, fiaccolata per Maradona allo stadio: in centinaia sfidano la pioggia per omaggiarlo Cori, fumogeni e applausi per Diego allo stadio questa sera. Tanti tifosi e fan del Pibe de Oro hanno cantato in omaggio al calciatore scomparso nel 2020.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cori, fumogeni e applausi per Diego Armando Maradona, questa notte allo Stadio che porta il suo nome, nel giorno del secondo anniversario della scomparsa. Centinaia di napoletani si sono dati appuntamento all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta per una grande fiaccolata in suo onore, sfidando anche la pioggia e il freddo. Dalle ore 21,00, infatti, è in vigore l'allerta meteo arancione per il maltempo, che durerà per le prossime 24 ore. I tifosi hanno gridato cori come "Diego, Diego".

Napoli omaggia Diego Maradona

Ma questo non ha dissuaso i napoletani dall'omaggiare il Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni. La città ha tributato al capitano che le regalò due scudetti e una Coppa Uefa numerose iniziative, dai manifesti funebri affissi per strada, ai tornei di calcetto. In serata, a partire dalle 21, è partita una fiaccolata degli ultras partenopei attorno allo stadio Diego Armando Maradona.

Il pellegrinaggio al murale dei Quartieri Spagnoli

Il murale di Diego ai Quartieri Spagnoli è stata meta di pellegrinaggio per migliaia di cittadini. Anche l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e l'attuale patròn azzurro Aurelio De Laurentiis si sono recati a rendere omaggio al calciatore argentino scomparso prematuramente due anni fa, sostando davanti all'altarino con i cimeli come tutti gli altri tifosi, in una piazzetta gremita.

Il Calcio Napoli questa mattina, sui social, aveva ricordato Diego Maradona con il post intitolato "Diego eterno", accompagnato dall'immagine dell'ex Pibe de Oro che palleggia fra le nuvole di Napoli mentre sovrasta Fuorigrotta e lo stadio che ora ha preso il suo nome.