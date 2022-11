Emma Marrone a Napoli omaggia il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli: “Qui belle persone”

Emma Marrone torna a Napoli e omaggia di notte il murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli, a pochi giorni dall'anniversario della nascita del Pibe de Oro, scomparso nel 2020, che il 30 ottobre scorso avrebbe compiuto 62 anni. La cantante salentina aveva già scelto il capoluogo campano per una visita a fine 2016, quando era stata in gita sul Lungomare di via Caracciolo.

Il suo legame con Napoli è molto forte, come ha confermato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. "Vedi Napoli e poi ti droghi: di belle persone, profumi inebrianti, sapori…", ha scritto.

Un legame rafforzato anche con la sua partecipazione al teaser della nuova serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti”, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, nel quale Emma interpreta la voce narrante. La serie è stata girata proprio a Napoli negli scorsi mesi e dovrebbe andare in onda a gennaio 2023.

Ecco cosa scrive sul suo profilo ufficiale di Instagram real_brown Emma Marrone:

VEDI NAPOLI E POI TI DROGHI:

Di belle persone,profumi inebrianti,sapori che ti accendono il palato e ti ricordano la gioia del cibo..

Panorami mozzafiato,ricordi che ti affollano la mente,a volte ti spezzano il fiato e a volte ti restituiscono la vita intatta,come era prima,come la vorrei ancora.

Tutto ha un inizio e una fine.

Ma qualcosa resta per sempre.

Basta saperlo cercare nelle piccole grandi cose della vita.

A volte un viaggio non è solo spostarsi per andare altrove.

A volte un viaggio diventa molto di più.

Eri nella pizza che ho mangiato.

Nelle onde del mare.

Nel profumo del babbá.

Nelle note di chi per strada fischiava

Yes i know my way.

Io non so dove andrà la mia strada,ma sono certa che le tue mani sono nelle mie.

I tuoi occhi verdi illuminano la via.

La tua voce é nella mia gola e urla

VIVI.