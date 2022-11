Anniversario della morte di Maradona, manifesti a lutto davanti al bar del “capello di Diego” Nel secondo anniversario della morte di Maradona, a Napoli chiuso per lutto lo storico Bar Nilo, che conserva un capello del Pibe. Tante altre le manifestazioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il manifesto sulla saracinesca del bar. Foto / Facebook

Chiuso per lutto lo storico Bar Nilo, nel cuore del Centro Storico partenopeo, noto per conservare un capello di Maradona e per l'altarino che ogni giorno viene fotografato da miliardi di turisti. In tanti, passando in questi giorni davanti la saracinesca dello storico locale che si trova nell'antico quartiere alessandrino di Napoli, hanno potuto fotografare il manifesto funebre che recita: "Il Bar Nilo resterà chiuso per lutto per il 2° anniversario della scomparsa del caro Diego Armando Maradona". Ma non sarà l'unica iniziativa in città per ricordare il campione argentino, che con la maglia Azzurra ha vinto due scudetti, una coppa Uefa, una coppa Italia e una supercoppa Italiana.

Stasera alle 21 all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona si terrà una fiaccolata che circonderà l'impianto: raduno degli ultras nel piazzale antistante la Curva B dell'impianto di Piazzale Tecchio. A Montesanto, invece, si terrà un torneo di calcetto per bambini dei diversi quartieri cittadini, promosso da associazioni locali e da attivisti dei vicini centri sociali. Previsto ovviamente anche il consueto "pellegrinaggio" di cittadini e turisti ai Quartieri Spagnoli, per ricordare il Pibe de Oro di fronte al grande murales di Diego che si trova in via Emanuele de Deo, ormai rinominata da tempo "piazzetta Maradona" e ritrovo abituale dei tanti campioni dello sport che, anche solo di passaggio a Napoli, si fermano a rendere omaggio all'ex Pibe de Oro. Scontato ovviamente il tributo della Società Sportiva Calcio Napoli, che ha pubblicato in mattinata un post per Maradona con la scritta "D1eg0 Eterno".