video suggerito

La figlia di Cosimo Filantropia, morto nell’incidente assieme ai due carabinieri: “Straziante. Ora giustizia” Biagio Luongo, sindaco di Campagna: “La tragedia che ha colpito la nostra comunità continua a straziare i nostri cuori”. La figlia di Cosimo Filantropia: “Abbiamo fiducia nella giustizia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

"La tragedia che ha colpito la nostra comunità continua a straziare i nostri cuori. Dopo la scomparsa dei due giovani Carabinieri, abbiamo tristemente appreso della perdita del nostro concittadino Cosimo Filantropia, anch'egli coinvolto nel drammatico incidente verificatosi appena una settimana fa, ma che ancora scuote le nostre coscienze e il nostro animo". Sono le parole colme di dolore di Biagio Luongo, sindaco di Campagna, il piccolo comune del Salernitano teatro della tragedia avvenuta la scorsa settimana, quando sulla Strada Statale 19 si è verificato lo scontro tra un Suv, una gazzella dei carabinieri e una Fiat Panda, guidata, quest'ultima, da Filantropia. Nello scontro sono morti sul colpo due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

La figlia di Filantropia: "Fiducia nella giustizia"

Il pensionato 75 enne, invece, ha lottato per la vita per una settimana, ricoverato in Rianimazione all'Ospedale di Battipaglia, e si è spento ieri mattina, lunedì 15 aprile 2024, alle ore 5,40. Per la vicenda è unica indagata la 31enne, Nancy Liliano, che era alla guida del Suv Range Rover ed è risultata positiva ai primi test tossicologici e alcolemici. La figlia di Filantropia, Maria Giovanna, ieri corsa al capezzale del padre in ospedale ha parlato a Il Mattino di "tragedia immane", affermando, però, di aver "fiducia nella giustizia". "Mio padre aveva 75 anni – ha detto – ma era un giovincello. Gli piaceva ballare e andare a caccia. Papà ci manca, ci mancherà per sempre. Era una persona splendida".

Il sindaco di Campagna: "Tragedia straziante"

Il sindaco di Campagna, Biagio Luongo, ieri ha voluto salutare la terza vittima dell'incidente, Cosimo Filantropia, originario proprio del paese salernitano, con un commosso ricordo:

La tragedia che ha colpito la nostra comunità continua a straziare i nostri cuori. Dopo la scomparsa dei due giovani Carabinieri, abbiamo tristemente appreso della perdita del nostro concittadino Cosimo Filantropia, anch'egli coinvolto nel drammatico incidente verificatosi appena una settimana fa, ma che ancora scuote le nostre coscienze e il nostro animo. Sento il bisogno di rinnovare alla famiglia Filantropia tutto il mio sostegno e la mia vicinanza. A nome delle istituzioni tutte, della cittadinanza e dell'Amministrazione inviamo le più sentite condoglianze. Sono giorni davvero tristi che ci pongono inermi al cospetto di un destino imprevedibile e sconcertante. La Città intera tributa il suo estremo saluto al nostro caro concittadino e tutti insieme ci uniamo al dolore dei familiari.

La 31enne, Nancy Liliano, che era alla guida del Suv Range Rover è risultata positiva ai primi test tossicologici e alcolemici, che sono stati confermati da successive analisi. La donna, che ha precedenti per droga, è indagata per omicidio stradale dalla Procura della Repubblica di Salerno, che coordina le indagini affidate alla polizia stradale di Eboli. La donna che guidava il Suv è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa negli scorsi giorni. A bordo del Suv era presente anche una ragazza di 18 anni, che però è rimasta illesa. Mentre è stato lievemente ferito un terzo carabiniere che era nella gazzella con i due colleghi.