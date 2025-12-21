La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa: è passato quasi un mese. La strada colpita da una frana
Non sembrava che le tempistiche dovessero essere così lunghe quando, quasi un mese fa, la discesa delle Terme di Agnano è stata chiusa a causa di una frana. Nella tarda serata dello scorso 25 novembre, infatti, la strada che costeggia le terme alla periferia occidentale di Napoli è stata interdetta alla circolazione automobilistica a causa di uno smottamento provocato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la città in quelle ore. Oggi, domenica 21 dicembre, nel pieno delle festività natalizie, la strada è ancora chiusa e nessuno ha ancora comunicato le tempistiche entro le quali sarà ripristinata la normale viabilità.
Traffico in tilt nella zona Ovest di Napoli
Come è facile immaginare, la chiusura della strada che costeggia le Terme di Agnano e che dura, come detto, da quasi un mese ormai, ha congestionato il traffico automobilistico della zona. La strada, infatti, sorge molto vicino agli svincoli di Agnano – sia in entrata che in uscita – della Tangenziale di Napoli e serve anche a collegare chi arriva proprio dalla strada a scorrimento veloce ed è diretto a Bagnoli e a Fuorigrotta. Infine, la discesa delle Terme di Agnano serve anche a chi arriva nel quartiere dalla vicina Pozzuoli e dall'area flegrea – oppure è diretto in quella direzione. Il risultato, dunque, è che da circa un mese, complice anche le festività natalizie, il traffico nella zona è pesantemente congestionato.