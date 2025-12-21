La discesa delle Terme di Agnano è ancora chiusa: è passato quasi un mese. La strada colpita da una frana

La strada che costeggia le Terme di Agnano è chiusa e interdetta alla circolazione dallo scorso 25 novembre e non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità. La chiusura dunque, da quasi un mese, sta causando notevoli disagi al traffico nell’area Ovest di Napoli.

Non sembrava che le tempistiche dovessero essere così lunghe quando, quasi un mese fa, la discesa delle Terme di Agnano è stata chiusa a causa di una frana. Nella tarda serata dello scorso 25 novembre, infatti, la strada che costeggia le terme alla periferia occidentale di Napoli è stata interdetta alla circolazione automobilistica a causa di uno smottamento provocato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la città in quelle ore. Oggi, domenica 21 dicembre, nel pieno delle festività natalizie, la strada è ancora chiusa e nessuno ha ancora comunicato le tempistiche entro le quali sarà ripristinata la normale viabilità.

Traffico in tilt nella zona Ovest di Napoli

Come è facile immaginare, la chiusura della strada che costeggia le Terme di Agnano e che dura, come detto, da quasi un mese ormai, ha congestionato il traffico automobilistico della zona. La strada, infatti, sorge molto vicino agli svincoli di Agnano – sia in entrata che in uscita – della Tangenziale di Napoli e serve anche a collegare chi arriva proprio dalla strada a scorrimento veloce ed è diretto a Bagnoli e a Fuorigrotta. Infine, la discesa delle Terme di Agnano serve anche a chi arriva nel quartiere dalla vicina Pozzuoli e dall'area flegrea – oppure è diretto in quella direzione. Il risultato, dunque, è che da circa un mese, complice anche le festività natalizie, il traffico nella zona è pesantemente congestionato.