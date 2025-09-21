La canzone “Napoli” su Fifa 26, l’ironia di Nino D’Angelo: “Io su Fifa prima di GTA VI”

C'è anche Nino D'Angelo in EA Sports FC 26, ovvero il capitolo numero 33 di Electronic Arts dedicato al calcio giocato. Comunemente definito "Fifa 26" (il nome del gioco fino al 2023, prima che l'accordo di licenza tra EA e Fifa non venisse confermato, portando alla denominazione attuale, ndr), a pochi giorni dal lancio ufficiale (il 26 settembre, ma chi ha effettuato il preorder ha potuto iniziare a giocarci già dal 19) svela una nuova peculiarità: l'inno del Napoli. La squadra azzurra, Campione d'Italia in carica, ha per la prima volta anche una esatta riproduzione dello Stadio Diego Armando Maradona, ma ora si scopre che ha anche il proprio inno ufficiale: "Napoli", di Nino D'Angelo.

Lo stesso cantautore napoletano, una volta scoperto, ci ha scherzato su. E pubblicando sui suoi social un video in cui si vedono Napoli e Roma entrare al Maradona sulle note di "Napoli", ha ironizziato: "Uaaaaa e chi l’avrebbe mai pensato di arrivare su Fifa prima di GTA 6", scatenando l'ironia della Rete. Già da anni, infatti, uno dei tormentoni in Rete è commentare una novità di qualunque tipo con "..prima di GTA VI", gioco atteso praticamente da dieci anni e che uscirà, finalmente, il prossimo anno (salvo ulteriori slittamenti). Un fenomeno globale nella community dei videogiocatori in tutto il mondo. Tanto che non è insolito trovare un "..prima di GTA VI" anche in altre lingue (il tormentone è nato in inglese, ndr), e sotto diversissimi tipologie di post in Rete. Ma a strappare un sorriso è stato proprio vederlo fare a Nino D'Angelo, che ha fatto così impazzire i propri followers: "Nino D’Angelo che nomina Gta6 prima di Gta6", si legge tra i commenti, ma anche "Nino d' Angelo su FC 26 che fa il meme di GTA 6 prima di GTA6", fino ad arrivare ad un "Poi mi chiedono perché ti sei tatuata Nino D'Angelo dopo lo scudetto 22/23. Ma chi più di lui è un simbolo di questo credo, di questa città? Maestro sempre nel cuore!".