La bombola a gas della stufa prende fuoco, uomo ustionato alle braccia nel Casertano: è in ospedale

È accaduto oggi a Curti, nella provincia di Caserta. Dopo che la bombola a gas ha preso fuoco, per evitare conseguenze peggiori al resto della casa, l’uomo l’ha spostata fuori al balcone, restando ustionato.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, in un'abitazione a Curti, piccola cittadina in provincia di Caserta, dove un uomo è rimasto ustionato alle braccia ed è stato portato in ospedale. Intorno alle ore 12 odierne, una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta è intervenuta in via Arenara a Curti, dove era stato segnalato l'incendio di una bombola di gas all'interno di un'abitazione del posto.

Il luogo in cui si è verificato l’incendio

Arrivati in loco, i vigili del fuoco hanno notato la presenza di una bombola di gas, avvolta dalle fiamme, posizionata sul balcone di un appartamento al primo piano di un edificio. Entrati nell'abitazione, i pompieri hanno chiuso il gas della bombola e l'hanno messa in sicurezza, poi hanno accertato quanto accaduto poco prima del loro arrivo: la bombola di gas, inizialmente inserita in una stufa, aveva improvvisamente preso fuoco; uno dei residenti, un uomo di 75 anni, per evitare conseguenze più gravi, aveva preso la bombola e l'aveva spostata sul balcone, dove i vigili del fuoco l'hanno rinvenuta.

Il 75enne è così rimasto ustionato a entrambi gli arti superiori: l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti anche loro sul posto, che lo hanno trasportato all'ospedale più vicino per gli accertamenti e i trattamenti del caso.