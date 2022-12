La barca affonda, uomo si aggrappa alla prua per non annegare: salvato nel mare di Procida La vicenda questa mattina, venerdì 30 dicembre: il malcapitato è stato salvato dalla Guardia Costiera al largo di Terra Murata.

A cura di Valerio Papadia

Una brutta disavventura, conclusasi per fortuna con un lieto fine, quella vissuta questa mattina, venerdì 30 dicembre, da un diportista nel mare di Procida: l'uomo si trovava, da solo, a bordo di una imbarcazione di 5 metri quando questa, per cause ancora sconosciute – probabilmente per la forte risacca – ha cominciato ad imbacare acqua ed è affondata. La disavventura è occorsa al largo di Terra Murata: l'uomo si è aggrappato alla prua dell'imbarcazione per non annegare.

Il relitto sarà recuperato nei prossimi giorni

Immediato l'intervento della Guardia Costiera: sul posto è arrivata la motovedetta CP 2082, che ha soccorso l'uomo, recuperandolo e conducendolo a terra. Lì, ad attenderlo, c'erano i sanitari del 118, che lo hanno visitato e lo hanno trovato in buone condizioni di salute. Nei prossimi giorni si procederà a recuperare il relitto dell'imbarcazione dalle acque davanti Terra Murata.

Parcheggia l'auto sulla riva del mare per pescare

Sempre questa mattina, in Cilento invece, precisamente a Casalvelino, un uomo ha invece parcheggiato la sua auto in spiaggia, proprio sul bagnasciuga. La presenza della vettura non è passata inosservata da alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell'ordine: rintracciato dai militari dell'Arma e dai vigili urbani, il proprietario dell'auto si è giustificato dicendo di aver parcheggiato in quel modo per pescare.