Cinque tartarughe in difficoltà: salvate e curate, oggi sono state liberate di nuovo in mare a Ischia

I cinque esemplari sono stati liberati nuovamente in mare oggi, in occasione della Giornata mondiale delle tartarughe marine.

Un gesto simbolico, che arriva proprio oggi, martedì 16 giugno, in cui si celebra la Giornata mondiale delle tartarughe marine: questa mattina, sull'isola di Ischia, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, con la collaborazione dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno e della Guardia Costiera di Ischia, ha liberato in mare cinque tartarughe marine, precedentemente salvate e curate. A restituire a nuova vita gli esemplari di tartaruga marina sono stati gli esperti del Turtle Point di Portici, vale a dire il Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

I cinque esemplari hanno storie diverse di sofferenza, ma sono stati tutti accomunati, prima al Turtle Point e poi questa mattina, al momento della liberazione in mare, dalla rinascita. Carlo, giovane esemplare di 17 chili, è stato recuperato dopo una cattura accidentale da pesca a strascico ed è stato curato per una grave malattia da decompressione; Mbappè, esemplare femmina di 40 chili, è stata anche lei vittima di una cattura accidentale ed è stata curata per una lesione all'occhio sinistro che ne ha compromesso la vista; Paola, recuperata in provincia di Latina, era in condizioni molto gravi, con fratture e lesioni del carapace compatibili con l'urto con una barca; Egidio, esemplare di 6 chili, è stato ritrovato alla deriva nel mare di Sapri con una lesione a una pinna; infine Missy, recuperata in inverno a Capo Miseno in stato di ipotermia