Parcheggia l’auto sulla spiaggia in riva al mare: “Stavo pescando” È accaduto a Casalvelino, in Cilento, nella provincia di Salerno: sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno invitato il proprietario a spostare l’auto.

Come fosse la cosa più normale del mondo, ha parcheggiato l'auto in spiaggia, proprio sul bagnasciuga, e si è messo a pescare. È accaduto questa mattina, venerdì 30 dicembre, a Casalvelino, in Cilento, nella provincia di Salerno. La scena, però, non è passata inosservata ad alcuni passanti, che hanno allertato subito le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che si sono messi subito alla ricerca del proprietario della vettura, una Fiat Punto.

I militari dell'Arma e i vigili urbani non ci hanno messo molto a individuare l'uomo: si tratta di un uomo straniero, che ha dovuto spiegare alle forze dell'ordine perché avesse parcheggiato l'auto proprio lì, in riva al mare; con i carabinieri l'uomo si è giustificato, dicendo di essersi fermato sul bagnasciuga per pescare. L'automobile è stata perquisita, poi il proprietario è stato invitato subito a rimuoverla.

Con il suv sulla spiaggia: l'auto finisce in mare

Lo scorso anno, a Licola Mare, spiaggia di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un suv è finito in acqua. Il conducente, un uomo di 39 anni di Frattamaggiore, si era recato in spiaggia con la vettura quando questa era stata travolta dal mare, rimanendo impantanata. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori l'auto dall'acqua.