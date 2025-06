Kevin De Bruyne è un giocatore del Napoli. E subito la sua statuina finisce sul presepe

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Oggi, giovedì 12 giugno, Kevin De Bruyne è diventato ufficialmente un calciatore del Napoli. Il centrocampista belga, 33 anni, è arrivato questa mattina a Roma, accolto da una folla festante di tifosi partenopei: nella Capitale, De Bruyne si è sottoposto alle visite mediche, propedeutiche per la firma del contratto, che lo legherà al Napoli per due stagioni (più una terza opzionale). A Napoli, in attesa che i tifosi azzurri possano accoglierlo come si deve, è ovviamente già scoppiata la febbre per il calciatore belga e, come è ormai quasi una tradizione quando personaggi noti approdano, o semplicemente passano in città, De Bruyne è già diventato una statuina da mettere sul presepe il prossimo Natale.

A trasformare Kevin De Bruyne in una statuina per il presepe è stato Genny Di Virgilio, artigiano e proprietario di una delle storiche botteghe di San Gregorio Armeno, la via nel cuore di Napoli famosa in tutto il mondo proprio per l'arte presepiale. Nell'immaginario di Genny Di Virgilio, il centrocampista belga indossa la divisa del Napoli, con la maglietta azzurra sulla quale spicca il tricolore, segnale che sta a indicare che il Napoli ha vinto lo scudetto nello scorso campionato e, per tutta la prossima stagione, sarà la squadra detentrice del titolo.