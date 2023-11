Julian Assange è cittadino di Napoli, la moglie: “Vittima di un’ingiustizia”. Ma è polemica Il riconoscimento consegnato dal sindaco Manfredi alla moglie Stella Moris: “Grande mobilitazione da parte di Napoli”. Fi: “Atto inopportuno”

A cura di Pierluigi Frattasi

Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è diventato cittadino onorario di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi oggi gli ha consegnato il riconoscimento alla moglie di Assange, Stella Moris, vista l'impossibilità per il giornalista di essere presente, essendo detenuto in Inghilterra per aver diffuso, attraverso il suo portale, documenti riservati del Governo degli Stati Uniti sulle guerre in Iraq e Afghanistan. La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

La giunta Manfredi ha aderito all’appello lanciato da molti esponenti della società civile internazionale nei mesi scorsi, approvando una apposita delibera, a seguito di un ordine del giorno del Consiglio comunale, votato a maggioranza. I consiglieri comunali Sergio D’Angelo, primo firmatario dell’ordine del giorno, e Antonio Bassolino, sono intervenuti alla cerimonia insieme ai giornalisti Dèsirée Klain e Francesco Romanetti. In varie zone della città, sono stati organizzati mostre, dibattiti e performance legate alla vicenda di Assange.

Stella Moris: "Colpita dalla mobilitazione di Napoli"

La moglie di Assange, Stella Moris, prima di arrivare a Castel Nuovo, ha inaugurato un murales a Scampia. La cittadinanza onoraria napoletana è stata accolta con grande gioia:

"È un grande onore per Julian, per me e per la sua famiglia essere qui a Napoli – ha dichiarato Moris – e ricevere la cittadinanza onoraria per Julian. Napoli è una grande città europea e quindi sono veramente colpita dalla mobilitazione che c'è stata e che ritengo sia fondamentale per la libertà di stampa e per l'ingiustizia che Julian sta subendo. Julian sta soffrendo moltissimo per l'ingiusta detenzione che sta subendo. È da quattro anni e mezzo in una delle peggiori prigioni d'Inghilterra e rischia di affrontare una pena, una condanna a vita negli Stati Uniti per qualcosa che non dovrebbe essere considerato un crimine: la libertà di stampa e il diritto di dire la verità".

La polemica, Fi: "Iniziativa inopportuna"

Ma non mancano le polemiche, con Forza Italia che, attraverso i suoi esponenti il parlamentare europeo Fulvio Martusciello, il senatore Franco Silvestro, i consiglieri comunali Iris Savastano e Salvatore Guangi, scrive in una nota: