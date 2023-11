Julian Assange diventa cittadino onorario di Napoli. Anche un murales dedicato a lui a Scampia Il fondatore di Wikileaks, attualmente detenuto in Inghilterra, riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli, che sarà consegnata alla moglie Stella Morris.

A cura di Valerio Papadia

Domani, venerdì 10 novembre, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Napoli a Julian Assange: la cerimonia si svolgerà alle ore 15.30 nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Il fondatore di Wikileaks è attualmente detenuto in Inghilterra per aver diffuso, attraverso il suo portale, documenti riservati del Governo degli Stati Uniti sulle guerre in Iraq e Afghanistan: a ricevere la cittadinanza sarà dunque la moglie di Assange, Stella Morris.

A consegnare il riconoscimento alla moglie di Julian Assange sarà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; alla cerimonia interverranno anche i giornalisti Desiree Klain e Francesco Romanetti e i consiglieri comunali Antonio Bassolino e Sergio D'Angelo, primo firmatario della proposta per conferire la cittadinanza onoraria ad Assange.

A Scampia un murales con il volto di Julian Assange

Prima di ricevere la cittadinanza onoraria in vece del marito, domani Stella Morris parteciperà a un altro evento a lui dedicato: alle 12.30, infatti, sarà inaugurato un murales dedicato a Julian Assange che raffigura il volto del fondatore di Wikileaks e che sorge in via Ghisleri, a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Sarà presente anche il presidente dell'VIII Municipalità Nicola Nardella.