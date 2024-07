video suggerito

Jimmy Butler a Napoli: la stella dell'NBA si allena al PalaBarbuto Jimmy Butler, star dei Miami Heat , è in vacanza a Napoli: quest'oggi era ad allenarsi al PalaBarbuto, facendo sognare per qualche istante i tifosi azzurri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Qualche tiro a canestro, per non perdere il ritmo neanche durante le vacanze, al PalaBarbuto di Napoli: quanto basta per far sognare i tifosi. Protagonista è Jimmy Butler, star dell'Nba, in vacanza nel capoluogo partenopeo in questi giorni. Le immagini del cestita in forza ai Miami Heat, subito immortalato dal Napoli Basket, non sono passate inosservate, e per chi segue il basket è un nome tutt'altro che anonimo.

Non è una novità: tanti cestiti, quando passano per Napoli, chiedono ed ottengono di fare due tiri a canestro al PalaBarbuto. Qualche tempo fa toccò a Gigi Datome, lo scorso anno a Sergio Rodríguez Gómez, conosciuto come El Chaco Rodríguez, playmaker del Real Madrid. Con Jimmy Butler invece si "inaugura" la prima volta di un cestita in forza all'Nba nel PalaBarbuto di Napoli.

Medaglio d'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, 5 volte nell'All-NBA Team e 6 volte all'All Star Game dell'NBA, con un palmarès individuale ricco di altri trofei, Jimmy Butler dal 2019 è in forza ai Miami Heat, con i quali ha sfiorato l'anello dell'Nba. Ma per chi sogna un suo arrivo a Napoli, c'è la dura realtà economica con cui fare i conti: gli stipendi dei campioni Nba sono fuori budget per qualunque squadra al mondo al di fuori degli Usa. Basti pensare che Butler, nell'ultima stagione, ha avuto un ingaggio di 45 milioni e 183.960 dollari, qualcosa come poco meno di 42 milioni di euro. Come paragone, basti pensare che il cestita più pagato in Italia nella scorsa stagione è stato Niccolò Melli dell'Olimpia Milano, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro l'anno.