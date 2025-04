Dove firmare le condoglianze per Papa Francesco a Napoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Anche a Napoli, fedeli e cittadini tutti, potranno firmare le proprie condoglianze per la morte di Papa Francesco, venuto a mancare nella mattinata di ieri a 88 anni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha infatti attivato il registro di condoglianze proprio presso gli uffici della Prefettura partenopea, che sorgono nella centralissima piazza del Plebiscito; i cittadini che vorranno esprimere le proprie condoglianze per il Pontefice potranno firmare il registro a partire dalla serata di oggi, martedì 22 aprile e fino a sabato 26 aprile, data dei funerali di Papa Bergoglio.

In una nota della Prefettura di Napoli si legge: A seguito della scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, dalla data odierna e fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile prossimo, l'Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'apertura di un registro di condoglianze presso gli Uffici territoriali del Governo, per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio".

"Conseguentemente – si legge ancora nella nota – il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha impartito immediate disposizioni per l'attivazione del registro in parola sin dalla serata odierna presso la sede del Palazzo del Governo, in piazza del Plebiscito, 22 (ingresso principale, al piano terra)".

Una messa di suffragio per Papa Francesco nel Duomo di Napoli

Tra le iniziative in città per ricordare Papa Francesco, giovedì 24 aprile, alle ore 19, nel Duomo di Napoli, avrà luogo una messa di suffragio, voluta direttamente dall'arcivescovo partenopeo, cardinale Mimmo Battaglia. Una ulteriore occasione per fedeli e cittadini per partecipare al dolore della Chiesa e del mondo cristiano per la scomparsa del Sommo Pontefice.