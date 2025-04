video suggerito

Il Pocho Lavezzi su Napoli: “È bellissima, l’ho trovata migliorata” Tornato a Napoli per partecipare alla trasmissione “Terzo Tempo”, Lavezzi ha parlato della città, dicendo di averla trovata migliorata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ezequiel "Pocho" Lavezzi (Foto: Terzo Tempo/Televomero)

L'amore dei napoletani per Ezequiel Lavezzi, meglio conosciuto come Pocho, non è mai finito. E, a giudicare dalle sue parole, nemmeno quello dell'ex calciatore argentino per la città. Lavezzi è tornato a Napoli per partecipare, nella serata di ieri, al programma sportivo "Terzo Tempo", in onda su Televomero: nel corso della trasmissione, l'ex attaccante, che a Napoli ha trascorso 5 anni (dal 2007 al 2012), ha parlato di calcio, ovviamente, della stagione del Napoli, ma anche della città, che ha dichiarato di trovare sempre bellissima.

"L'ho trovata migliorata" ha detto l'ex calciatore su Napoli, dove, parole sue, ha vissuto momenti bellissimi. In particolare, Lavezzi ha esaltato la bellezza del Lungomare e il fatto che sia stato interdetto alle auto e reso pedonale. A questo punto, si è creato un simpatico siparietto con Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, ospite anch'egli in studio: il giornalista Carlo Alvino ha fatto notare a Lavezzi che è stato proprio l'ex primo cittadino a pedonalizzare il Lungomare e il calciatore gli ha fatto così i complimenti.

Approfittando della sua partecipazione alla trasmissione di Televomero, il Pocho si è concesso una piccola vacanza a Napoli; già domenica è stato ospite allo stadio Maradona in occasione della partita della sua ex squadra contro il Milan, vinta dagli azzurri. Poi, nei giorni successivi, ha visitato i ristoranti più noti della città, come Mimì alla Ferrovia, concedendosi anche a selfie e fotografie con i suoi ammiratori, che sono ancora molto numerosi; a Napoli, Lavezzi non ha dimenticato lo sport e si è dedicato al tennis.