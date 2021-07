Jennifer Lopez e Ben Affleck lasciano il Golfo di Napoli dopo Capri e Positano Già finita la vacanza romantica in Campania di Ben Affleck e Jennifer Lopez: lo yacht Valerie sul quale i due divi sono arrivati ha lasciato in questi minuti il Golfo di Napoli, dopo una tappa questa mattina nel capoluogo campano, probabilmente per fare rifornimento. La coppia del momento, negli ultimi giorni, ha visitato Capri e Positano, mandando in delirio i fan.

A cura di Valerio Papadia

Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri

Dopo tre giorni finisce l'idillio in Campania della coppia del momento, Jennifer Lopez e Ben Affleck, che lo scorso 27 luglio sono sbarcati a Capri, mandando in visibilio i fan: lo yacht di lusso Valerie, sul quale sono arrivati, ha lasciato da pochi minuti il Golfo di Napoli, risalendo il Tirreno verso destinazione ignota. Per tre giorni, in tantissimi hanno seguito, sui social, gli spostamenti della cantante e dell'attore, di nuovo insieme a distanza di 20 anni dalla loro precedente relazione, terminata a un passo dall'altare: dopo la tappa a Capri, dove i due hanno passeggiato per le vie delle shopping dell'Isola Azzurra, concedendosi qualche acquisto e un pranzo, attorniati da residenti e turisti, che li hanno applauditi al loro passaggio.

Dopo Capri è stata la volta di Positano, perla della Costiera Amalfitana, dove la visita dei Bennifer – soprannome che risale a 20 anni fa, ricavato dall'unione dei nomi delle due star – è stata più discreta rispetto a quella fatta a Capri. JLo e Ben Afflec, da quanto si apprende, a Positano si sono concessi un tuffo nelle acque del Golfo di Salerno e hanno poi assaggiato le prelibatezze locali in un noto ristorante della zona, per fare ritorno a gita conclusa sul Valerie, ancorato al largo di Capri.

Valerie, lo yacht che ha ospitato la coppia

Questa mattina, infine, il mega yacht di lusso è arrivato a Napoli, di fronte il lungomare di Mergellina, e la presenza della nave non è passata di certo inosservata, facendo sperare i fan in una visita delle due star anche nel capoluogo campano. I Bennifer, però, sembra non abbiano messo piede sul suolo partenopeo: probabilmente, lo yacht si è fermato alcune ore al largo della città soltanto per fare rifornimento.