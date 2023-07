Ischia, rimorchio rompe i freni, attraversa il corso e cade sulla scogliera: tragedia sfiorata a Casamicciola L’incidente a Casamicciola, sul Corso Luigi Manzi. Il rimorchio è finito sulla scogliera a mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tragedia sfiorata a Casamicciola sull'isola di Ischia oggi pomeriggio. Il rimorchio di un camion, a quanto apprende Fanpage.it, ha perso i freni, attraversato tutto il corso ed ha terminato la sua corsa sfondando la ringhiera del parapetto sul lungomare e precipitando sulla scogliera frangiflutti sottostante. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 27 luglio 2023 a Casamicciola, comune dell'isola verde, sul Corso Luigi Manzi, all'altezza del civico 97.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fioco e i carabinieri. I pompieri hanno immediatamente avviato le operazione di messa in sicurezza e di recupero. Tutta l'area è stata transennata con il nastro arancione. È stato richiesto poi l'intervento di un camion con gru. Il rimorchio è stato quindi sollevato e riportato sulla carreggiata, per essere poi trasportato via in sicurezza.