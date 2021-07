Investito sulla Domiziana, muore un giovane a Castel Volturno Il tragico incidente si è verificato nella notte: il giovane, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato investito da un’automobile, il cui conducente non avrebbe fatto in tempo a frenare e ad evitare l’impatto: l’uomo si è fermato a prestare i primi soccorsi, purtroppo vani. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

A cura di Valerio Papadia

Investito e ucciso sulla Domiziana: la vittima è un giovane uomo, di cui non sono state ancore rese note le generalità. Il tragico incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alla mezzanotte, nel territorio di Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Stando a quanto si apprende, anche a causa della scarsa visibilità, il conducente di una Toyota Yaris non si sarebbe accorto della presenza del giovane in strada e non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto: solo quando ormai era troppo tardi, l'autista si è fermato per prestare i primi soccorsi, che purtroppo si sono rivelati vani. Quando sul posto sono giunti i sanitari del 118, il giovane era già deceduto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno avviato gli accertamenti utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente; come da prassi, il conducente della Toyota sarà sottoposto agli esami per determinare eventuale presenza di alcool o droga nel sangue al momento dell'impatto.

