Incidente in via Vespucci: morti Gianluca De Gais e Thomas Nevin, gravissima 33enne Si attende l’analisi della videosorveglianza per la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente avvenuto a Napoli la sera del 14 luglio, quando una motocicletta ha travolto due passanti. Morto il conducente, Gianluca De Gais, e uno degli investiti, Thomas Joseph Nevin; la compagna di quest’ultimo è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

A cura di Nico Falco

Gianluca De Gais

Col passare delle ore emergono nuovi elementi sul tremendo schianto in moto avvenuto ieri sera, 14 luglio, tra via Vespucci e Corso Garibaldi, a Napoli, e in cui sono morte due persone ed è rimasta gravemente ferita una terza. Le vittime sono il napoletano Gianluca De Gais, 28 anni, residente nella zona dei Quartieri Spagnoli, e il 33enne Thomas Joseph Nevin, inglese residente in provincia di Napoli; la compagna di quest'ultimo, una 33enne residente a Foggia, è stata ricoverata in Rianimazione all'Ospedale del Mare.

Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano. La dinamica è stata ricostruita: De Gais, in sella a una potente motocicletta, stava procedendo sulla corsia riservata agli autobus, ha centrato la coppia che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza di Corso Garibaldi ed è finito a terra; la KTM da enduro, ormai fuori controllo, ha colpito altri due passanti, un 65enne e una 63enne, che stavano aspettando l'autobus ed hanno riportato lievi contusioni ed escoriazioni. Ulteriori dettagli arriveranno dalle immagini registrate dalla videosorveglianza della zona, i nastri sono stati acquisiti.

Ieri gli agenti hanno effettuato i sopralluoghi sul punto dell'incidente, riscontrando che non c'erano segni di frenata; probabilmente il 28enne, arrivato ad alta velocità, si è accorto soltanto all'ultimo momento della coppia sulla carreggiata ed ha provato ad evitare i due ma senza riuscirci, travolgendoli e perdendo il controllo della moto. De Gais è morto sul colpo, mentre Nevin è deceduto in ospedale intorno alle 5:30 di stamattina; le salme sono state trasportate al Policlinico Federico II per l'autopsia.