Investito nella ditta a Somma Vesuviana, operaio muore in ospedale Incidente mortale sul lavoro a Somma Vesuviana (Napoli): un 58enne è stato investito nella sede di una ditta, è deceduto poco dopo in ospedale.

A cura di Nico Falco

Un uomo di 58 anni, Vincenzo Infante, titolare di una ditta edile, è deceduto nell'Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli est, dove era stato portato a seguito di un incidente sul lavoro: era stato investito da un mezzo pesante in manovra nella sede della ditta Vesuviana Trasporti, a Somma Vesuviana. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale, arrivati sul posto coi colleghi della sezione Rilievi della Compagnia di Castello di Cisterna.

L'incidente risale alle 17 circa. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto mentre si trovava sul piazzale della ditta, in via Starza della Regina; l'autista non si sarebbe accorto della sua presenza. Il 58enne sarebbe stato subito soccorso da alcuni colleghi, che avrebbero allertato il 118, e sarebbe stato quindi trasferito nell'ospedale di Ponticelli, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Presso la ditta, insieme ai carabinieri, è intervenuto anche personale dell'Asl. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'investimento, anche grazie alle testimonianze dei colleghi presenti sul posto, e si sta vagliando la possibilità che l'incidente possa essere stato ripreso da telecamere di sorveglianza interne alla ditta; parallelamente, come da prassi in questi casi, sono in corso accertamenti sulla posizione lavorativa del 58enne.

Cade dal camion dei rifiuti, morto operaio nell'Avellinese

Ieri mattina un altro incidente sul lavoro mortale si era verificato a Pago di Vallo di Lauro, in provincia di Avellino: un 61enne, dipendente della società che si occupa della raccolta rifiuti, era caduto dal predellino del camion. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118 avevano potuto soltanto constatare il decesso.