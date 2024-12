video suggerito

Investito in autostrada, Altair Iannicelli muore a 39 anni: lutto nel Napoletano, annullati gli eventi di Natale Si chiamava Altair Iannicelli l’operaio 39enne morto dopo essere stato investito ieri, mentre lavorava sull’Autostrada A1. Lutto a Tufino, il suo paese, in provincia di Napoli: il sindaco ha annullato gli eventi natalizi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La comunità di Tufino, piccola cittadina in provincia di Napoli, è addolorata per l'improvvisa scomparsa del suo concittadino Altair Iannicelli, 39 anni: è lui l'operaio che, nella mattinata di ieri, martedì 10 dicembre, è stato investito e ucciso mentre lavorava in un cantiere sull'Autostrada A1. L'incidente si è verificato tra Cassino e Pontecorvo, nel Lazio: per cause ancora in corso di accertamento, l'operaio è stato investito da un tir ed è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate; Altair Iannicelli lascia una moglie e tre figli. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta.

La tragica notizia, come detto, ha sconvolto la piccola comunità di Tufino, dove Altair Iannicelli era molto conosciuto. In segno di lutto, il sindaco Michele Arvonio ha annullato gli eventi previsti per il Natale, così come, nella giornata di ieri, sono state sospese tutte le attività dell'Asd Real Tufino 5, squadra dilettantistica del paese.

L'azienda: "Piena fiducia nelle autorità"

Altair Iannicelli era un dipendente diretto dell'azienda campana Edil San Felice SpA. L'azienda, in una nota, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'operaio 39enne: "La Società esprime le più sentite condoglianze e profonda vicinanza alla famiglia e alle persone vicine al lavoratore coinvolto in questo tragico incidente, offrendo loro tutto il supporto possibile".

La nota di Edil San Felice, poi, prosegue: "Edil San Felice ripone la massima fiducia nelle autorità competenti affinché venga fatta piena chiarezza sulla dinamica dei fatti. La Società resta a disposizione per collaborare con le autorità e fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle indagini, nella consapevolezza di aver sempre fatto della sicurezza dei propri dipendenti una priorità assoluta, come testimoniano le percentuali sugli incidenti prossime allo zero nel corso degli oltre quaranta anni di attività".