Operaio travolto da un tir sull'A1 mentre monta un cantiere: morto sul colpo Un operaio è morto questa mattina dopo essere stato investito da un tir mentre lavorava sull'A1. Per l'uomo, dipendente di una ditta campana, non c'è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina sull'A1, nel tratto tra Cassino e Pontecorvo in direzione Napoli. Un operaio è stato travolto da un tir verso le 10 del mattino mentre con alcuni colleghi stava sistemando la segnaletica di un cantiere. L'uomo, che lavorava per una ditta esterna, è stato investito da un tir, morendo sul colpo. Per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante l'immediato intervento del 118, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gravissime le ferite riportate nell'impatto con il mezzo pesante, che non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, per gli accertamenti e i rilievi del caso. Sono in corso indagini sulla dinamica per capire come abbia fatto il tir a investire l'operaio e quale sia la dinamica dell'incidente. Il tratto di strada dove si è verificato il sinistro è stato chiuso per il tempo necessario ai rilievi e alle operazioni di messa in sicurezza dell'area, mentre il conducente del mezzo pesante sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Molto probabilmente sul caso sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L'identità dell'uomo, dipendente di una ditta campana, è al momento ancora sconosciuta. La salma è stata portata in obitorio, ma sarà il magistrato a decidere se disporre o meno l'autopsia. Gli investigatori nelle prossime ore ascolteranno i colleghi dell'uomo, oltre al conducente del tir, che si è fermato a prestare soccorso. Lui, stando alle prime informazioni, non ha riportato ferite.