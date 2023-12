Investito e ucciso da un’auto mentre attraversa sulle strisce: incidente sulla litoranea a Salerno Il 78enne è deceduto sul colpo. Il conducente dell’auto si è fermato per i soccorsi. Indagano i carabinieri di Battipaglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla strada litoranea di Salerno, dove un uomo di 78 anni, originario di Battipaglia, è stato investito e ucciso da un'auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto ieri sera, sabato 9 dicembre 2023, in via Mar Ionio, nel territorio di competenza del comune di Pontecagnano Faiano. Sulla vicenda sono aperte le indagini delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto.

L'incidente stradale in via Mar Ionio

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno avviato le indagini del caso. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi di rito e ascoltato le testimonianze. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando, per motivi non ancora chiari, è stata travolta da un'auto che proveniva da Salerno.

Sul posto il 118, inutili i soccorsi

L'impatto è stato molto violento e il 78enne sarebbe stato scagliato via per diverse decine di metri, prima di ricadere sull'asfalto. Sarebbe morto sul colpo, secondo le prime informazioni. Il conducente dell'auto, ad ogni modo, si è subito fermato per prestare soccorso. Ha cercato di aiutare il ferito e chiamato l'ambulanza del 118. Quando il personale medico sanitario è giunto sul posto, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte dei militari dell'Arma della Compagnia di Battipaglia. Sulla stessa strada in passato si erano già verificati degli incidenti stradali mortali.