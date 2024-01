Investito da uno scooter a via Marina, 70enne grave all’Ospedale del Mare Anziano 70enne investito in via Cristoforo Colombo, davanti all’Hotel Romeo. Ricoverato all’Ospedale del Mare in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un uomo di 70 anni è stato investito da uno scooter guidato da un 26enne mentre attraversava la strada in via Marina a Napoli. L'anziano è stato sbalzato per diversi metri, ricadendo rovinosamente a terra. L'impatto è stato molto violento. Il 70enne, subito soccorso dall'ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 16,10, in via Cristoforo Colombo, sulla strada lato porto che si trova all'altezza dell'Hotel Romeo.

L'incidente stradale di fronte all'Hotel Romeo

Sul posto è arrivata la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidata dal Comandante Jocelito Orlando, che ha messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che un 26enne napoletano, a bordo dello scooter, stesse percorrendo via Cristoforo Colombo da piazza Municipio in direzione San Giovanni a Teduccio, quando, per motivi ancora non chiari, avrebbe perso il controllo del veicolo.

Foto Fanpage.it

Il mezzo a due ruote, secondo i primi rilievi dei caschi bianchi, si sarebbe prima schiantato contro un'auto in sosta sulla destra, quindi avrebbe di rimbalzo investito il 70enne, il quale, a piedi, stava attraversando la strada e aveva quasi raggiunto il marciapiede sul lato del Porto. Il pedone pare si trovasse al di fuori delle strisce pedonali. I due veicoli coinvolti nell'impatto, sia lo scooter che l'auto danneggiata, sono stati sequestrati. Il conducente dello scooter è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici.