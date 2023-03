Investito da un’auto dopo essere uscito dal ristorante: uomo in prognosi riservata L’uomo, 68 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Moscati di Avellino: l’incidente si è verificato nella notte mentre il 68enne tornava a prendere la sua auto in un parcheggio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale questa notte nella provincia di Avellino: un uomo di 68 anni è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada. È accaduto dopo la mezzanotte sulla Strada Provinciale 90: come riporta Il Mattino, il 68enne si camminando verso la proprio auto dopo essere uscito da un ristorante quando si è verificato l'incidente; un'altra automobile che in quel momento stava sopraggiungendo – con a bordo una coppia – ha investito l'uomo mentre stava attraversando la strada.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato il 68enne in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino; qui i sanitari gli hanno riscontrato diversi traumi e ferite compatibili con il violento impatto e lo hanno ricoverati in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Solofra, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.

Scontro tra bus e tre auto in Irpinia: ferito un ragazzo di 20 anni

Un altro grave incidente stradale si è verificato nella notte nella provincia di Avellino. Teatro, in questa occasione, è stata la Strada Statale 7 Bis – allo svincolo con l'Ofantina – dove si sono scontrati un autobus e tre automobili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: soltanto un ragazzo di 20 anni, che si trovava alla guida di una delle tre auto coinvolte, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Moscati di Avellino; illesi i conducenti delle altre vetture e dell'autobus, sul quale non si trovavano passeggeri.