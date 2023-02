Investita da un furgone mentre va in bici, morta una donna di 47 anni a Paestum L’incidente questa mattina sulla Strada Statale 18: per la 47enne non c’è stato niente da fare. Indagini sulla dinamica affidati ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale questa mattina a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno: una donna di 47 anni – di cui non sono state ancora rese note le generalità – è stata investita e uccisa mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'incidente si è verificato sulla Strada Statale 18, all'altezza del chilometro 95: come detto, la donna stava pedalando in sella alla sua bici quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stata investita da un furgone; l'autista del mezzo pesante si è fermato a prestare i primi soccorsi ma, quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per la 47enne non c'era più nulla da fare.

Salma sequestrata: disposto l'esame esterno del corpo

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura di Salerno, che ha disposto il sequestro della salma della 47enne e l'esame esterno del corpo. L'incidente stradale ha provocato notevoli disagi al traffico automobilistico sulla Statale 18, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.