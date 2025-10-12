Investe i vicini dopo lite condominiale, marito e moglie in ospedale: preso l’aggressore a Bacoli

Immagine di repertorio

Investe i vicini di casa dopo una lite condominiale. I due, marito e moglie, restano feriti e vengono trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso ospedaliero. L'investitore, invece, viene bloccato dai carabinieri e portato in caserma. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, a Bacoli, comune dell'area flegrea in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma della locale stazione e il personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord, che dopo aver prestato le prime cure mediche ai due condomini feriti, li ha trasportati presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per ulteriori accertamenti. I due avrebbero riportato, ad ogni modo, solo lievi contusioni. Nessun pericolo di vita, insomma.

Le indagini sulla lite condominiale

Secondo le prime informazioni, l'investimento sarebbe avvenuto dopo una violenta lite condominiale tra vicini di casa, in via Petronio a Bacoli, che successivamente è stata transennata dalle forze dell'ordine. Il vicino, dopo un alterco verbale abbastanza acceso, ad un certo punto, sarebbe salito a bordo della propria autovettura ed avrebbe investito i due coniugi. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli. La notizia è stata riportata da Il Mattino e dalla stampa locale. I carabinieri stanno indagando per chiarire ogni aspetto di quanto accaduto e verificare le versioni dell'incidente. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.