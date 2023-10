Il compagno lo lascia, lui non si rassegna e lo investe con l’auto: 20enne ferito all’Ospedale del Mare Investe con l’auto l’ex compagno su via Argine mentre va in bici e fugge. Identificato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio.

A cura di Pierluigi Frattasi

La relazione è finita, ma lui non si rassegna e investe l'ex compagno con l'auto mentre percorre in bici via Argine a Napoli. Nei guai un ragazzo poco più che 20enne napoletano, arrestato ieri per tentato omicidio. L'episodio è accaduto ieri mattina, domenica 22 ottobre 2023. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Poggioreale che stanno indagando sulla vicenda.

Il 24enne trasportato all'Ospedale del Mare

I fatti iniziano alle 11 di ieri mattina. Un 24enne mentre percorre via Argine a bordo di una bici elettrica viene tamponato e scaraventato a terra da un’auto. Il conducente della vettura non si ferma a prestare soccorso, ma fugge via dileguandosi nel nulla. Sul posto arrivano subito i sanitari dell'ambulanza del 118, che trasportano il ferito presso l'Ospedale del Mare, dove il ragazzo viene curato e poi dimesso con 10 giorni di prognosi.

Le indagini dei carabinieri: identificato l'autista

Contemporaneamente scattano anche le indagini dei carabinieri, i quali si mettono subito sulle tracce del conducente. Le ricerche proseguono per tutta la giornata di domenica. L'uomo, alla fine, viene individuato e identificato. In serata, i militari dell'Arma bussano alla sua porta e lo arrestano per tentato omicidio. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire l’evento.

Secondo le prime informazioni, la vittima, dopo una relazione durata 2 anni, aveva lasciato il 21enne che non si era rassegnato. Da qui l’investimento e le indagini dei militari che hanno rintracciato il 24enne nella sua abitazione in provincia di Napoli dove è stata anche rinvenuta e sequestrata l’auto con la quale avrebbe investito l’ex compagno. L’arrestato è stato portato in carcere in attesa di giudizio.