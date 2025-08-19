Interrotta Circumvesuviana tra Torre del Greco e Torre Annunziata per due ore: incendio vicino a stazione

Immagine di repertorio

La tratta della Circumvesuviana tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata è stata temporaneamente interrotta, a partire dalle 17:30 circa, a seguito di un incendio, esterno alla linea ferroviaria, in corso nei pressi della stazione dismessa di via Monaci; lo fa sapere in una nota l'Eav, che gestisce la linea; tra le due stazioni è stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo. Il servizio è tornato regolare alle 19.

Durante l'interruzione, ha specificato l'Ente Autonomo Volturno, i treni in partenza da Napoli in direzione Sorrento e Poggiomarino hanno limitato la corsa a Torre del Greco, mentre quelli che viaggiano sull'altra direzione, ovvero provenienti da Sorrento e Poggiomarino e diretti verso Napoli, hanno effettuato l'ultima fermata a Torre Annunziata; inoltre, i convogli in partenza da Napoli per Sorrento sono stati declassati ad accelerati ed hanno effettuato tutte le fermate fino a Torre del Greco; sono stati soppressi quelli da Napoli a Torre Annunziata e viceversa.