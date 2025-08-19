napoli
video suggerito
video suggerito

Interrotta Circumvesuviana tra Torre del Greco e Torre Annunziata per due ore: incendio vicino a stazione

A causa di un incendio è stata sospesa, dalle 17:30 alle 19, la circolazione della Circumvesuviana tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata; istituito un servizio automobilistico sostitutivo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
1 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

La tratta della Circumvesuviana tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata è stata temporaneamente interrotta, a partire dalle 17:30 circa, a seguito di un incendio, esterno alla linea ferroviaria, in corso nei pressi della stazione dismessa di via Monaci; lo fa sapere in una nota l'Eav, che gestisce la linea; tra le due stazioni è stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo. Il servizio è tornato regolare alle 19.

Durante l'interruzione, ha specificato l'Ente Autonomo Volturno, i treni in partenza da Napoli in direzione Sorrento e Poggiomarino hanno limitato la corsa a Torre del Greco, mentre quelli che viaggiano sull'altra direzione, ovvero provenienti da Sorrento e Poggiomarino e diretti verso Napoli, hanno effettuato l'ultima fermata a Torre Annunziata; inoltre, i convogli in partenza da Napoli per Sorrento sono stati declassati ad accelerati ed hanno effettuato tutte le fermate fino a Torre del Greco; sono stati soppressi quelli da Napoli a Torre Annunziata e viceversa.

Trasporti
1 CONDIVISIONI
Immagine
Rapina dell'orologio nell'hotel Excelsior di Napoli: preso il secondo criminale
Dopo il colpo sul lungomare, il raid in un supermercato
Orologi Frankenstein: così Rolex, Patek e Audemars rapinati finiscono nel mercato del “secondo polso”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views