Insetticidi e fungici scaduti sequestrati in un’azienda di Palma Campania Ben 50 tonnellate di fitofarmaci scaduti tra pesticidi, fungicidi ed erbicidi sequestrati nel capannone di una società di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fitofarmaci e prodotti agricoli scaduti sequestrati a Palma Campania dagli agenti della Forestale di Napoli: nel dettaglio, sono stati sequestrate 50 tonnellate di prodotti, per un valore complessivo di 800mila euro, oltre al capannone industriale dove erano riposti, a sua volta dal valore di 1,1 milioni di euro. Denunciato l'amministratore unico della società, un 51enne del posto.

I controlli da parte del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) hanno riguardato una società di Palma Campania che si occupa di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli e fitosanitari, al cui interno gli agenti hanno scoperto in primis griglie metalliche di raccolta di acque reflue industriali che non erano state indicate sul grafico al permesso di costruire e dunque abusive. Ma non solo. Questo faceva sì che le stesse acque reflue finissero direttamente sul suolo nudo in un'area a vocazione agricole. Da ulteriori accertamenti, è anche emerso che erano state realizzate anche opere edili non rimovibili nei pressi dei capannoni. All'interno di uno di questi sono stati trovati fitofarmaci come fungicidi, erbicidi e insetticidi, tutti con autorizzazione revocata o scaduta e dunque da considerare come rifiuti. Si trattava nella fattispecie di 50 tonnellate di fitofarmaci dal valore commerciale di 800mila euro, prontamente sequestrati. Sigilli anche al capannone, il cui valore commerciale è superiore al milione di euro, mentre per il 51enne amministratore unico è scattata la denuncia in stato di libertà-