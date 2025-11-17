Infermiera colpita a schiaffi in faccia all’Ospedale San Paolo mentre assiste un’altra paziente

Infermiera colpita a schiaffi in faccia al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Aggredita da una paziente senza motivo, mentre stava assistendo un'altra persona. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 novembre, attorno alle ore 19,30. A denunciarlo è Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, da anni impegnata a tutela del personale sanitario impegnato in particolare al front office. L'ultima aggressione sarebbe la numero 46 dall'inizio del 2025, la 60esima se si considera anche l'Asl Napoli 2 Nord.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Infermiera picchiata senza motivo"

Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di una operatrice sanitaria quest'anno nel Napoletano. Le istituzioni stanno intervenendo per migliorare la sicurezza dei presidi sanitari. Sono state, ad esempio, istituite delle postazioni fisse di Polizia e carabinieri all'interno degli ospedali, ed è stata rafforzata la vigilanza. Ciò nonostante, le aggressioni continuano, come denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate: "Al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo: infermiera schiaffeggiata durante il triage". Un "grave episodio di violenza – sottolinea Ruggiero – nel tardo pomeriggio di ieri al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Intorno alle 19,30, un’infermiera impegnata nelle attività di triage è stata improvvisamente schiaffeggiata al volto da una donna sulla quarantina, presumibilmente tossicodipendente, che avrebbe dichiarato di essere in crisi di astinenza. L’aggressione è avvenuta senza alcun apparente motivo, mentre l’operatrice sanitaria stava assistendo un’altra paziente. Subito dopo l’atto violento, l’infermiera ha allertato le forze dell’ordine ed è stata refertata con tre giorni di prognosi".