Infermiera chiede di abbassare la voce, lei la insulta e prende a schiaffi la dottoressa

Immagine di repertorio

Ancora un episodio di violenza contro medici e infermieri: stavolta è accaduto all'ospedale Monaldi di Napoli, dove sono dovuti intervenire i carabinieri. Protagoniste della vicenda sono tre donne: l'aggreditrice, l'infermiera e la dottoressa intervenuta. Tutto è nato dopo che l'infermiera avrebbe chiesto ripetutamente ad una 26enne di abbassare il volume della voce mentre parlava a telefono: trovandosi nell'area di degenza, stava infatti disturbando gli altri pazienti.

Ma la 26enne non se ne sarebbe curata: ed anzi, nonostante le richieste dell'infermiera, ad un certo punto le avrebbe risposto in malo modo, insultandola. Una dottoressa, intervenuta per sedare gli animi, è stata poi raggiunta da uno schiaffo tiratole sempre dalla 26enne. A quel punto sono dovuti intervenire i carabinieri della caserma Vomero, che hanno raggiunto l'ospedale Monaldi ed hanno identificato la donna, facendo scattare nei suoi confronti una denuncia.

Più di un'aggressione a settimana da inizio anno a Napoli

Da inizio anno, sono state 54 le aggressioni totali subite da medici ed infermieri tra le Aziende Sanitarie Locali di Napoli 1 Centro (che copre tutto il capoluogo partenopeo) e Napoli 2 Nord (che comprende invece tutta la provincia nord ed occidentale di Napoli fino a Pozzuoli, incluse Ischia e Procida). Nella sola Asl Napoli 1 Centro, le aggressioni sono state già 42: un dato preoccupante se si considera che ci troviamo nella 39esima settimana dell'anno. Di fatto, se ne contano già più di una a settimana nella sola città di Napoli.