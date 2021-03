Aggredisce una infermiera dell'ospedale Santobono di Napoli perché non vuole attendere il suo turno: per questo, una donna di 33 anni, napoletana, è stata denunciata dalla Polizia di Stato. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 3 marzo, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnati in servizi di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa di una lite all'ospedale Santobono, dove una infermiera era stata aggredita. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che, poco prima del loro intervento, la 33enne aveva accompagnato sua figlia nel nosocomio pediatrico partenopeo: quando le è stato detto di attendere il proprio turno, la donna ha dato in escandescenze. Ha dapprima protestato, minacciando una infermiera, poi l'ha aggredita fisicamente, colpendola. Per la 33enne è scattata una denuncia per lesioni e minacce.

È tornata invece a lavoro Loredana Esposito, l'infermiera brutalmente aggredita all'ospedale Cardarelli lo scorso 5 dicembre. "Alla nostra infermiera e alla sua famiglia va la solidarietà dell'intera Azienda Ospedaliera. Siamo pronti a costituirci Parte Civile e decisi a fare quanto in nostro potere per far sì che gli autori di questa violenza siano individuati e perseguiti. La sicurezza dei nostri operatori è da sempre una priorità assoluta, un obiettivo che perseguiamo tramite il servizio di vigilanza privata, ma anche di concerto con le forze dell'ordine" ha scritto in una nota l'ospedale napoletano. Quella notte, l'infermiera si trovava in Pronto Soccorso quando venne colpita ripetutamente con calci e pugni, anche al volto, mentre si trovava ormai per terra.