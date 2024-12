video suggerito

Incinta a 38 anni rischia di perdere il lavoro, la società degli infopoint turistici di Napoli la assume La giovane era rimasta incinta in scadenza di contratto a tempo determinato. Assunta dalla società che gestisce gli Info Point per i turisti del Comune di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lavoratrice precaria resta incinta a 38 anni e rischia di perdere il posto, ma la società che gestisce gli Infopoint turistici del Comune di Napoli decide di assumerla per garantirle una maternità serena e un futuro. Per lei è scattato l'agognato contratto a tempo indeterminato e l'assicurazione di poter avere una occupazione quando sarà in grado di lavorare di nuovo. È la storia di una giovane napoletana di 38 anni, dipendente della società La Gabbianella, che gestisce gli Infopoint per i turisti per conto dell'amministrazione comunale.

La neo-mamma assunta a tempo indeterminato negli Info Point del Comune

La giovane, a quanto apprende Fanpage.it, era stata assunta dalla Gabbianella, fin dall'inizio della attività con i punti informazione, con contratto a tempo determinato rinnovabili di 3 mesi, come tutti gli altri ragazzi che lavorano negli Infopoint del Comune, che si occupano di dare informazioni ai turisti, in quanto si tratta di un appalto a termine. Il suo contratto a tempo determinato era scaduto ed era stato prorogato fino alla fine di novembre. In questi mesi, però, la giovane era entrata in dolce attesa ed era prossima al parto. Scaduto il contratto a termine, quindi, sarebbe rimasta a casa senza poter più lavorare.

Un infopoint del Comune di Napoli

Per lei, però, è arrivato un inaspettato regalo di Natale. La Gabbianella piuttosto che non rinnovarle il contratto e prendere un altro dipendente, ha deciso di farle firmare un contratto a tempo indeterminato. In questo modo, la neo-mamma ha avuto la possibilità di accedere alla maternità e di salvaguardare il suo posto di lavoro. La giovane ha partorito all'inizio di dicembre. Adesso, quando terminerà la maternità tra 3 – 4 mesi, potrà tornare a lavorare con la Gabbianella negli infopoint per i turisti del Comune di Napoli.