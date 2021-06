in foto: Immagine di repertorio

Ancora un incidente sul lavoro, ed ancora una vittima: un uomo di 47 anni è rimasto ucciso nella provincia di Avellino, schiacciato dal trattore che stava guidando, che si è improvvisamente ribaltato, forse a causa dell'eccessiva pendenza del terreno. La vittima è un 47enne originario della cittadina di Calvi, in provincia di Benevento, ma l'incidente è avvenuto nel comune di Tufo, poco distante ma che fa già parte della provincia di Avellino.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava guidando il trattore su un terreno caratterizzato da una forte pendenza, quando verosimilmente per questo motivo ne ha perso il controllo, ed il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Una tragica fine quella del 47enne, morto praticamente sul colpo: inutili i soccorsi, giunti in pochissimo tempo sul posto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Carabinieri del comando provinciale di Avellino sul posto per i rilievi del caso e per effettuare le indagini: ma tutto lascia credere che si sia trattato ancora una volta di un tragico incidente sul lavoro. Non è il primo caso di una vittima schiacciata dal proprio trattore mentre è alla guida di quest'ultimo: nel territorio tra le province d'Irpinia e del Sannio, questo tipo di incidenti si verifica con drammatica ciclicità. I trattori, del resto, sono particolarmente pericolosi proprio per la facilità con cui, al minimo errore dovuto al guidatore o alla strada stessa, finiscono per ribaltarsi. Ed episodi del genere, spesso con giovani lavoratori alla guida, sono sempre più frequenti in tutta la Campania.