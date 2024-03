Incidenti stradali, no alle strisce rialzate a Corso Umberto e Corso Vittorio Emanuele: “Fanno rumore” A Napoli sono purtroppo già 4 i morti coinvolti in incidenti stradali nel 2024. Due sono stati investiti sulle strisce pedonali. Due donne investite sulle strisce al Corso Vittorio Emanuele in pochi giorni, una ferita gravemente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"Sugli attraversamenti pedonali rialzati, a gran voce richiesti dopo gli ultimi episodi di incidenti in città, l’iter per l’autorizzazione che coinvolge in primis la Prefettura e dipende dal tasso di incidentalità delle strade, fornito dalla Polizia locale. È tuttavia difficile immaginare che la Prefettura possa autorizzare la realizzazione di questi impianti sui grandi assi viari, come ad esempio Corso Vittorio Emanuele, corso Umberto I o Corso Garibaldi, perché ci sarebbero conseguenze non solo sui rumori notturni che queste strutture provocano ma anche sulla facilità di transito di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine". Lo ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, nel corso della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, convocata per affrontare il problema degli incidenti stradali a Napoli.

A Napoli 4 incidenti mortali e 4 persone investite sulle strisce

A Napoli sono purtroppo già 4 i morti coinvolti in incidenti stradali dall'inizio del 2024 nel solo mese di febbraio, dei quali due investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La prima vittima è un 72enne investito sulle strisce pedonali a Corso Umberto I il 10 gennaio scorso. La seconda vittima una donna di 67 anni, investita da un'auto in via Foria il 29 gennaio scorso, mentre attraversava la strada, e deceduta, poi, il 7 febbraio successivo. Il 1 febbraio un altro terribile incidente in via dei Ciliegi, dove ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, a bordo di uno scooter, morto all'Ospedale Cardarelli poche ore dopo. Il terzo incidente in via Arcoleo, all'esterno della Galleria della Vittoria, il 14 febbraio scorso, con vittima un uomo di 44 anni, deceduto purtroppo il venerdì successivo.

Al Corso Vittorio Emanuele due donne investite sulle strisce in pochi giorni: una è grave

A Corso Vittorio Emanuele si contano 2 incidenti stradali nelle ultime settimane: uno sul lato di piazza Mazzini, con una 12enne investita sulle strisce, un altro sul lato di Chiaia, con una donna di 43anni, investita anche lei mentre attraversava sulle strisce da una moto di grossa cilindrata e ricoverata in prognosi riservata. Nel complesso, in città, su 1.200 km di strade (3800 strade, delle quali 270 primarie), ci sono 15.500 strisce pedonali, delle quali circa 2.500 solo nelle strade primarie.

Strisce rifatte, "ma non durano"

Tra i vari problemi segnalati, anche dai consiglieri municipali, quello delle strisce pedonali sbiadite poco dopo essere state rifatte, ad esempio nella III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, proprio nella zona di via Foria.

Sugli incidenti avvenuti sulle strisce pedonali, è intervenuto l'Assessore Cosenza, spiegando in commissione:

"Nel 2023 è stato fatto uno sforzo imponente per la riverniciatura, con l’utilizzo di vernici più durevoli sul manto stradale, di mille attraversamenti pedonali, dei quali 350 in prossimità delle scuole, l’installazione di 100 segnalatori verticali in prossimità degli attraversamenti pedonali, il rifacimento di 500 metri lineari di segnaletica orizzontale, la realizzazione di 12 attraversamenti pedonali rialzati e il ripristino o l’installazione di 600 paline e 1000 sostegni tubolari.

Il Comune farà la mappatura delle strisce pedonali

Proprio il corso Umberto e il corso Garibaldi, insieme a via Foria, il Comune ha spiegato che sono al vaglio degli interventi del servizio Traffico e Viabilità diretto da Edoardo Fusco. Il dirigente ha spiegato le misure adottare nel breve e lungo periodo per aumentare la sicurezza dei pedoni e annunciato entro l’estate una mappatura completa degli attraversamenti pedonali in città – dando priorità alle aree più sensibili, come le scuole – per poter meglio calendarizzare interventi di manutenzione. Ha infine ricordato che le Municipalità disporranno di 840 mila euro di fondi ministeriali per finanziare 60 interventi viari che saranno affidati nel corso dell'anno, con la regia dell'assessorato.