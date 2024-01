Napoli, donna 67enne investita e ferita da Smart in via Foria: è grave al Pellegrini L’incidente stradale in via Foria, angolo via Duomo, alle 8 del mattino. La 67enne portata al Vecchio Pellegrini: è in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Una donna di circa 67 anni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata investita da un'auto modello Smart T6 questa mattina in via Foria. La signora, che era a piedi, all'incrocio con via Duomo, è stata sbalzata per diversi metri e scaraventata sull'asfalto. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118, è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Le sue condizioni sono giudicate gravi. La 67enne è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Jocelito Orlando.

L'incidente stradale tra via Foria e via Duomo

Il violento incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto questa mattina in via Foria, all'incrocio con via Duomo, attorno alle ore 8,00 del mattino di oggi, lunedì 29 gennaio 2024. La Smart era condotta da un 72enne napoletano. L'automobile ha investito, per motivi ancora da accertare, la 67enne, originaria della zona Miracoli, che stava attraversando la strada. La donna è stata poi trasportata al Vecchio Pellegrini, dove è attualmente ricoverata, in attesa di essere trasferita in un'altra struttura.

In via Foria 41 feriti e 52 incidenti nel 2023

Via Foria, importante arteria stradale che collega il Museo Archeologico Nazionale di Napoli a piazza Carlo III, è una rinomata via dello shopping. Lungo il suo percorso ci sono storici ristoranti e monumenti di pregio, come il Real Orto Botanico. Ma è anche una delle strade più pericolose della città, per quanto riguarda gli incidenti stradali. Sono ben 52 i sinistri registrati in via Foria nel 2023, con 41 feriti.