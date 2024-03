video suggerito

Cemento sugli alberi a Corso Umberto, “gesto da assassini, manderemo gli ispettori” Il presidente della II Municipalità, Roberto Marino, a Fanpage.it: “È un gesto da assassini. Andrò di persona a verificare tutte queste situazioni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Cemento sulle radici degli alberi piantati a Corso Umberto I". In un video sui social, una cittadina denuncia quanto sarebbe accaduto nella famosa strada del centro storico di Napoli, che collega piazza Borsa a piazza Garibaldi. Una colata di cemento proprio sui basamenti dove sono state piantumate le nuove alberature. Il video è diventato in poco tempo virale sui social, con decine di migliaia di visualizzazioni. Versare cemento sulle radici degli alberi può provocare grossi danni alle piante, che sono poste in una condizione di sofferenza per la loro crescita e il loro sviluppo.

Nel caso specifico, si tratterebbe di alberelli di piccolo fusto, recentemente piantati dall'amministrazione comunale, come si vede dai pali di sostegno che sono stati allocati negli alloggi, ai quali sono stati legati, che dovrebbero essere utilizzati per aiutare una crescita sana e corretta delle alberature, in modo che possano diventare delle piante forti e offrire il giusto riparo a chi passeggia in strada, senza il rischio di crolli o cedimenti che possano mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti.

Il Presidente della Municipalità: "Gesto da assassini, verificheremo"

Sulla vicenda interviene Roberto Marino, presidente della II Municipalità Avvocata-Montecalvario, che contattato da Fanpage.it, ha spiegato:

"È un gesto da assassini. Andrò di persona a verificare tutte queste situazioni e provvederò, nel caso, a denunciare alle competenti autorità quanto accaduto perché si tratta di danneggiamento, punibile ai sensi del codice penale. Poi sarà interessante anche verificare se esiste una correlazione tra questi gesti e le occupazioni di suolo pubblico".