Incidente sull’Autostrada A16, auto si ribalta: feriti una donna e un uomo in Irpinia Incidente stradale a Monteforte Irpino: feriti una donna di 52 anni e un uomo di 33. Trasportati all’ospedale Moscati di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale questa mattina sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. All'altezza di Monteforte Irpino un'auto ha perso il controllo, ha sbandato e si è ribaltata. A bordo c'erano una donna di 52 anni e un uomo di 33 anni, entrambi originari di Avellino. I due sono rimasti feriti nell'incidente. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Avellino che hanno iniziato le operazioni per liberare i due feriti, rimasti intrappolati tra le lamiere della vettura.

I due feriti salvati dai vigili del fuoco

Sul luogo dell'incidente si è portata anche l'ambulanza del 118. Il personale medico-sanitario, dopo aver prestato i primi soccorsi del caso ai due infortunati, ha poi trasportato i due feriti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure mediche del caso. L'incidente ha procurato anche disagi alla circolazione veicolare. L'area è stata provvisoriamente transennata, nell'attesa che il veicolo incidentato fosse messo in sicurezza e fossero rimossi tutti i detriti dell'impatto, per poter riaprire la corsia alla circolazione.

L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica 9 luglio 2023, attorno alle ore 8,00, sull'autostrada A16 Napoli – Canosa, all'altezza del Km 34,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Secondo le prime informazioni, solo una vettura è rimasta coinvolta. A bordo dell'auto, come detto, c'erano solo due persone: una donna di 52 anni ed un uomo di 33 anni, entrambi originari di Avellino, rimasti feriti e dopo essere stati recuperati dall'abitacolo, affidati ai sanitari del 118 intervenuti.