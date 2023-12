Incidente sull’Autostrada A1 tra Caianello e Capua: 9 km di coda per Napoli L’incidente ha visto coinvolte tre vetture, ma è stato risolto. Traffico ancora intenso. Le strade alternative.

A cura di Pierluigi Frattasi

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un violento incidente stradale è avvenuto stasera, domenica 10 dicembre 2023, attorno alle ore 21,30 sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in provincia di Caserta, in direzione Napoli. L'incidente ha visto interessate tre autovetture, che sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena.

L'incidente stradale tra Caianello e Capua

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto all'altezza del km 719, in direzione Napoli, ed è avvenuto nella tarda serata, in un orario di punta, interessato anche dal rientro dopo il Ponte per la Festa dell'Immacolata, che ha visto migliaia di automobilisti spostarsi sulle autostrade italiane.

Traffico con 9 km di code per Napoli

L'incidente stradale, alla fine, è stato risolto, dopo l'intervento del personale tecnico e degli operai e dei soccorsi meccanici. Le forze dell'ordine sono riuscite a regolare la circolazione e a limitare i disagi. La carreggiata è stata liberata dai veicoli incidentati e dai detriti del tamponamento, grazie al supporto dai carri gru. La situazione, quindi, sembra essere stata riportata alla normalità.

Tuttavia, nel tratto interessato il traffico transita su tre corsie e si registrano 9 chilometri di coda in direzione Napoli dovuti all'incidente ormai risolto e al traffico sostenuto di rientro. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Caianello, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Capua.