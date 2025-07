Incidente sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta all’uscita della galleria: un ferito

Immagine di repertorio

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: un'auto sbanda all'uscita della Galleria Sant'Angelo, in direzione Pozzuoli. Perde il controllo e si schianta. Ferito il conducente, ma in maniera lieve. Sul posto sono arrivati gli ausiliari della Tangenziale, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Il ferito è stato trasportato in ospedale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale sarebbe avvenuto attorno alle ore 19,00 di oggi, martedì 29 luglio. A seguito del sinistro, si sarebbero formate lunghe code di auto e il traffico sarebbe andato in tilt.

Incidente nel tunnel verso Pozzuoli: lunghe code

L'intervento dei soccorsi è riuscito a ripristinare la situazione: attorno alle 19,30, la circolazione è tornata normale. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, secondo le prime informazioni. Sarebbe avvenuto quindi in maniera autonoma. Mentre, come detto, ci sarebbe stato un solo ferito, in maniera non grave. Dopo le prime cure mediche del caso, eseguire dal personale sanitario, l'uomo è stato portato in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di avere ulteriori elementi per capire cosa sia accaduto e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine e Tangenziale invitano sempre a guidare con prudenza per evitare incidenti.