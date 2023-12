Incidente sulla Tangenziale a Napoli, grave motociclista, feriti mamma e bimbo: 5 km di code L’incidente stradale è avvenuto all’uscita della Zona Ospedaliera nel pomeriggio di oggi. Sul posto i mezzi di soccorso.

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì 6 dicembre 2023, sulla Tangenziale di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ma, secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto, avvenuto all'uscita della Zona Ospedaliera, sono rimaste coinvolte due auto e uno scooter. Pesante il bilancio dei feriti, con un motociclista che è stato trasportato urgentemente, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli, e da qui trasferito all'Ospedale Cto, e una mamma e un bimbo feriti lievemente e trasportati all'Ospedale del Mare.

Il motociclista, al momento il ferito più grave, non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'incidente ha causato grande caos. Il traffico è impazzito, con la circolazione in tilt per parecchio tempo. A causa dell'incidente stradale sulla Tangenziale si sono formati circa 5 chilometri di coda. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso, con le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area e regolato la circolazione. Dopo la rimozione dei veicoli e dei detriti dalla carreggiata, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.