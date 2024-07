Incidente in moto sulla Tangenziale di Napoli: Salvatore Sivero muore a 53 anni dopo due giorni in ospedale

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Salvatore Sivero, l'uomo di 53 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica 14 luglio sulla Tangenziale di Napoli: il 53enne, originario di Quarto, è morto nella giornata di ieri, martedì 16 luglio, dopo due giorni di ricovero all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

La salma del 53enne è stata sequestrata: disposta l'autopsia

La dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Salvatore Sivero è ancora poco chiara. Domenica scorsa il 53enne si trovava in sella alla sua moto sulla Tangenziale di Napoli quando, in prossimità di Pozzuoli, è rimasto coinvolto in un grave incidente. Soccorso dai sanitari, Sivero è stato portato all'ospedale di Pozzuoli, dove purtroppo è sopraggiunto il decesso 48 ore dopo il ricovero. Su disposizione del magistrato di turno, la salma del 53enne è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio del Policlinico di Napoli, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando la notizia della morte di Salvatore Sivero si è diffusa. "Abbiamo sperato, gridato a Dio, pregato con tutte le forze ma niente! Te ne sei andato così, inaspettatamente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che ti hanno amato. Che il Signore ti accolga in gloria, abbraccia la tua amata mamma. Con immenso dolore le mie più sentite condoglianze alla famiglia Sivero" recita uno dei tanti messaggi apparsi su Facebook.