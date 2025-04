video suggerito

Incidente tra due auto sulla Domiziana a Mondragone: Michele Elmi muore a 51 anni La vittima ha tamponato un’altra vettura che precedeva la sua. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, a Mondragone, nella provincia di Caserta: un uomo di 51 anni, Michele Elmi, è purtroppo morto nell'impatto. L'incidente si è verificato sulla Domiziana: stando a una prima ricostruzione, l'automobile guidata dal 51enne ha tamponato, per cause ancora in corso di accertamento, l'automobile che la precedeva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso Michele Elmi: per l'uomo, originario di Cellole, non c'è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiara. Si è reso inoltre necessario anche l'intervento della Polizia Locale di Mondragone, che si è adoperata per regolare il traffico automobilistico, fortemente rallentato dopo l'incidente e che solo dopo molte ore è tornato alla normalità.

In molti, quando la notizia dell'incidente e della prematura scomparsa di Michele Elmi si è diffusa, hanno mostrato il proprio cordoglio sui social network. "Michele, ci mancherai" ha scritto un amico.