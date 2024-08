video suggerito

Incidente sulla Salerno Reggio-Calabria, morta bimba di 7 anni, 5 feriti: tra loro il fratellino Incidente stradale allo svincolo per Sala Consilina: un morto e 5 feriti. Morta una bimba di 7 anni di Messina, feriti anche fratellino e genitori. Indaga la Polstrada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

2.991 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violento incidente stradale sulla autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina. Nello scontro tra due auto è morta una bambina di 7 anni, che viaggiava assieme ai genitori e al fratellino, rimasti feriti nell'impatto. Ferite anche le due persone che erano a bordo dell'altra vettura, una coppia di calabresi. L'incidente è avvenuto all'altezza di Sala Consilina, nella provincia di Salerno, quasi al confine con la Basilicata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto, sono arrivati gli agenti della Polstrada che hanno avviato le indagini di rito.

Scontro tra due auto sull'A2, allo svincolo di Sala Consilina

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto, per cause in corso di accertamento, stava viaggiando sulla corsia nord dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, meglio conosciuta come Salerno-Reggio Calabria, quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con un'altra vettura, con a bordo una coppia di origini calabresi rimasta ferita. Il sinistro è avvenuto poco prima dello svincolo di Sala Consilina, nel Salernitano. Nell'incidente è morta una persona e altre 5 sono rimaste ferite.

Morta bimba di 7 anni di Messina, feriti fratellino e genitori

La vittima, una bimba di 7 anni di una famiglia di Messina, è stata subito trasportata al vicino ospedale di Polla, dove purtroppo è morta a seguito delle gravi ferite riportate nell'impatto. Le altre 5 persone ferite sono state ricoverate presso lo stesso ospedale. Sul posto sono intervenuti il personale tecnico dell'Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti. A seguito dell'incidente sulla Salerno Reggio Calabria si sono registrati forti rallentamenti al traffico.